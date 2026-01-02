افزایش سفر به مشهد و تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی در ایام اعتکاف
آمار سفرها به مشهد در ایام معنوی اعتکاف به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با اشاره به حضور پرشور مردم در جوار بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) گفت: استقبال گسترده زائران و معتکفان سبب شده است که بخش قابل توجهی از ظرفیت هتلها و مراکز اقامتی مشهد در این ایام تکمیل شود که این نشاندهنده پیوند عمیق گردشگری زیارتی با مناسک دینی است.
سید جواد موسوی افزود: اعتکاف بهعنوان یکی از آداب و رسوم مذهبی ریشهدار شیعیان در ایران، جلوهای از فرهنگ دینی و معنوی جامعه اسلامی است که در سالهای اخیر با استقبال چشمگیر نسل جوان همراه بوده و بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس کشور نقش مهمی در حفظ هویت دینی و فرهنگی ایفا میکند.
او با تاکید بر آمادگی کامل مجموعههای گردشگری و اقامتی مشهد برای میزبانی شایسته از زائران گفت: همافزایی میان نهادهای فرهنگی، مذهبی و فعالان حوزه گردشگری، زمینه را برای برگزاری هرچه منظمتر آیین اعتکاف و ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم کرده است.
این مسئول تاکید کرد: مشهد در ایام اعتکاف علاوه بر جایگاه معنوی خود به یکی از کانونهای مهم گردشگری مذهبی کشور تبدیل میشود و این رویداد معنوی سهم بسزایی در پویایی فرهنگی و اقتصادی شهر دارد.
استان خراسان رضوی با بیش از دو هزار و ۷۰۰ واحد تاسیسات گردشگری رتبه اول کشور در این زمینه را دارد.