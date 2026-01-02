به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفت: هرگونه حضور در تجمعات غیرقانونی با اقدامات هنجارشکن اعم از اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال، تمرد در برابر مأمورین، فراخوان و دعوت به تجمع غیرقانونی، توهین، تهدید، آتش‌زدن اموال، جرم بوده و برخورد قاطع دستگاه قضایی را در بر خواهد داشت.



علی حسنوند خاطرنشان کرد: خانواده‌ها با مراقبت و کنترل فرزندان خود مانع حضور آنان در تجمعات غیرقانونی و مخل نظم عمومی شوند.



به گفته دادستان مرکز لرستان، برخی افراد فرصت‌طلب و معاند درصدد هستند با ایجاد آشوب، اغتشاش و کشته سازی، امنیت عمومی و آرامش خانواده‌ها را خدشه‌دار کنند.



حسنوند بیان داشت: دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، با عناصر اغتشاشگر و کسانی که امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند، برخورد خواهند کرد.



وی افزود: هیچ فردی نمی‌تواند به بهانه مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، دست به اقدامات غیرقانونی بزند یا امنیت مردم را تهدید کند.



دادستان مرکز لرستان با تأکید بر اینکه مسیر طرح مطالبات و اعتراضات تنها از راه‌های قانونی و مدنی امکان‌پذیر است، گفت: هیچ‌گونه توجیهی برای حضور در تجمعات غیرقانونی پذیرفته نخواهد شد و هر فردی که در این مسیر گام بردارد، مسئولیت کامل اقدامات خود را برعهده خواهد داشت.