به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعت های بعدازظهر و شب، وزش باد شمال غربی برروی جزایر شرقی خلیج فارس (کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک وغرب قشم) و فراساحل تنگه هرمزمورد انتظار است و دریا کمی مواج خواهد شد. توصیه می شود تردد شناورهای سبک و صیادی در این مناطق با احتیاط صورت گیرد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از بعدازظهر شنبه 13 دی تا اواخر وقت یکشنبه 14 دی، خلیج فارس وغرب تنگه هرمزبا وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، مواج خواهد شد و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز دراین مناطق دریایی و نواحی غربی استان محتمل خواهد بود.

وی گفت: سرعت باد به محدوده 50 کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده 200 سانتی متر خواهد رسید. توصیه می شود ضمن جلوگیری از تردد شناورهای سبک و صیادی، تمهیدات لازم در بنادر و اسکله های استان صورت پذیرد.

حمزه نژاد درباره پیش آگاهی مهم هفته آینده افزود: در روزهای دوشنبه و سه شنبه 15 و 16 دی، افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در نیمه شرقی استان پیش بینی می شود و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز در این مدت دور از انتظار نیست.

به لحاظ دمایی ضمن ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، به تدریج تا اواسط هفته آینده در سایر نقاط استان، افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.