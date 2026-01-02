پرداخت ماهانه دو میلیون تومان به مادران کشور از سال آینده
طرح حمایتی کارت امید مادر از سال آینده آغاز و به مادران سراسر کشور بهمدت دو سال، ماهانه دو میلیون تومان پرداخت میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ دبیر ستاد ملی جمعیت کشور شامگاه پنجشنبه در مراسم هلهلهی فرشتهها در رامسر گفت: طرح حمایتی کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز میشود و به مادران سراسر کشور بهمدت دو سال، ماهانه دو میلیون تومان با هدف حمایت از فرزندآوری و تأمین بخشی از هزینههای کودک پرداخت میشود.
مرضیه وحید دستجردی با بیان اینکه این کمک برای تأمین هزینههای کودک شارژ به حساب مادران در همه دهکها واریز میشود، افزود: از سال آینده مادرانی که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ فرزند به دنیا میآورند کارت امید دریافت خواهند کرد و امکان افزایش سطح حمایتها در سالهای آینده نیز وجود دارد.
او تقویت فرهنگ ازدواج و فرزندآوری را از الزامات اساسی پایداری جمعیت و تضمین آینده اجتماعی و اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: این موضوع نیازمند پیگیری جدی و مستمر از سوی مسئولان ملی و استانی است.
دبیر ستاد ملی جمعیت کشور درباره سیاستهای تسهیل ازدواج نیز گفت: حدود ۵۰۰ هزار فقره وام ازدواج امسال در کشور پرداخت شده است و تداوم این حمایتها میتواند نقش مؤثری در کاهش موانع اقتصادی پیشروی زوجهای جوان داشته باشد.
وحید دستجردی با تأکید بر اهمیت فرزندآوری در سنین مناسب افزود: بهترین بازه سنی باروری برای زنان بین ۲۰ تا ۳۰ سال است و با افزایش سن، احتمال بروز مشکلات باروری افزایش مییابد.