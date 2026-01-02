شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۶۵۶ میلیون مترمکعب در روز رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: میزان مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۶۵۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده است که معادل ۷۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه سراسری کشور را شامل می‌شود.

بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، رعایت چند اقدام ساده مانند تنظیم دمای محیط روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد، پوشیدن لباس گرم، نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز داشته باشد و کمک کند تا تأمین پایدار گاز برای همه بخش‌ها ادامه یابد.