بارش های پراکنده برف در تقاط مختلف استان زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، روزهای جمعه و شنبه با گذر موجی از جو منطقه، انتظار میرود که شاهد بارشهای پراکنده برف در برخی مناطق باشیم.
مقدار بارش در ارتفاعات میتواند قابلتوجه باشد.
با توجه به بالا بودن سرعت وزش باد در روز جمعه، احتمال رخداد کولاک برف در مناطق بادگیر و ارتفاعات استان در این روز وجود دارد.
دمای هوا نیز با افزایش نسبی همراه خواهد بود؛ ولی از روز شنبه مجددا شاهد افت دما و شرایط یخبندان در اغلب مناطق استان خواهیم بود.