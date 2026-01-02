به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان محمدی، در سفر به دیار کریمان، در آستانه ششمین سالگرد ابرمرد ایران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با حضور در گلزار شهدای شهر کرمان جهان شهر مقاومت با آرمان‌های امام راحل و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهداء گلزار شهداء کرمان تجدید میثاق کرد.

وی گفت: حاج قاسم از شهدایی بود که در مقاطع مختلف، تحت فرمان رهبران الهی انقلاب اسلامی یعنی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، در بقا و حدوث این انقلاب نقش‌آفرین بود و با رشادت‌ها و تدابیر نظامی و امنیتی خود مسئولیت‌های محوله را به نحو احسن ایفا می‌کرد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در دیدار با استاندار کرمان، با اشاره به پروژه‌های نهضت ملی مدرسه سازی در استان کرمان، گفت: حجم کار و احداثی در استان کرمان زیاد است و پروژه‌های زیادی در حال اجرا داریم و بنا داریم که تا مهر ۱۴۰۵ همه پروژه‌های نهضت به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به گستردگی پروژه‌های آموزشی در استان کرمان گفت: حدود ۵۰ درصد پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی کشور در چند استان متمرکز است که استان کرمان یکی از مهم‌ترین استان‌های هدف به شمار می‌رود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با تأکید بر لزوم توجه همزمان به کیفیت آموزشی نیز تاکید کرد: مدرسه‌سازی بدون ارتقای کیفیت آموزش، کامل نیست و هوشمندسازی کلاس‌ها، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی، مکمل توسعه فضا‌های فیزیکی مدارس است.

خان محمدی گفت: تاکنون هفت هزار و ۸۰۰ پروژه مدرسه‌سازی تعریف شده که در صورت تأمین منابع و تحقق روند مشارکت مردم تلاش می‌شود تا مهر سال آینده تکمیل شود. این اقدام گام بلند دیگری در مسیر عدالت آموزشی و رفع محرومیت از مناطق دورافتاده به شمار می‌رود.

خان محمدی با اشاره به از سرگیری ساخت و تکمیل ساختمان جدیداداره کل آموزش و پرورش نیز گفت: عملیات احداث این ساختمان از ۳۲ سال پیش آغاز شده بود که متأسفانه بیش از ۲۴ سال با وقفه مواجه شد. پس از آغاز مجدد در سال ۱۳۹۶، روند ساخت آن با پیگیری‌های استانداری، مجموعه آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان، عملیات تکمیل این پروژه در ابتدای سال ۱۴۰۴ از سر گرفته شده و به زودی در هفته معلم بنا به افتتاح این پروژه داریم.