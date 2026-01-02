پخش زنده
مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور سربازان وظیفه یگان حضرت علی اکبر (ع) قرارگاه منطقهای کربلا و مرکز فاوا معراج نیروی زمینی سپاه در حرم علی بن مهزیار اهوازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آستانه سالروز شهادت سردار دلها، در آیینی با شکوه، مراسم ششمین سالگرد شهادت اسطوره مقاومت و ولایتمداری، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضورمدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان، ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ در حرم مطهر علی بن مهزیار اهوازی برگزار شد.
سردار میر عبدالرضا حاجتی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان، سخنران این آیین باشکوه با بیان زیست قهرمانانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان نمود: حاج قاسم سلیمانی با دست فروشی مخارج زندگی را تأمین میکرد و این درس بزرگی برای جوانان است که برای رسیدن به خواستههای دنیوی باید صبوری داشته باشیم.
وی افزود: صبر اقسام مختلفی دارد و انقلاب اسلامی به خوبی با صبر و استقامت به توانمندی دفاعی بالایی رسید که همگان در دوران جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردند.
سردار حاجتی با بازگویی سیره و سلوک شهدا و درسهای ماندگار جنگ تحمیلی دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، دست دشمن از نظر تجهیزات نظامی پر بود ولی پله به پله انقلاب اسلامی چنان پیشرفت کرد که امروز آقای منطقه، ایران اسلامی است.
وی تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی، اهل نماز اول وقت، احترام به والدین و ارتباط دائم قلبی با شهدا بود؛ او عمری شهیدانه زیست و در نهایت به شهیدان ملحق شد.
سردار حاجتی در پایان گفت: اگر بخواهیم همچون حاج قاسم سلیمانی عاقبت بخیر شویم باید با علی بن مهزیار اهوازی و شهدا ارتباط دلی برقرار کنیم و مطمئن باشیم که نتیجه میگیریم.
برنامههای متنوع فرهنگی و تبلیغی از جمله مداحی کربلایی علی ایزدی، قرائت زیارت عاشورای حسینی توسط حجتالاسلام مصطفی خلیلیمقدم و اجرای برنامه توسط فرهنگیار سید حسین موسوی، از بخشهای دیگر این مراسم بود.
در حاشیه این آیین، برپایی نمایشگاه آثار مربوط به شهید سلیمانی، عکس یادگاری با سربازان، تجلیل از ۷ تن از سربازان نمونه و شجاع و اهدای لوح تقدیر به همراه قاب عکس یادگاری سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سربازان انجام شد.