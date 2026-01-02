به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده ولی فقیه در هرمزگان در این مراسم گفت: شهدا از تعلقات و دلبستگی‌های دنیوی گذشتند تا درس معنویت را به ما بیاموزند.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود: فرهنگ زنده نگه داشتن یاد شهدا در هرمزگان نشان دهنده بیداری و بصیرت مردم است.

سردار علی اکبر جاودان فرمانده انتظامی هرمزگان نیز گفت: شهید مجتبی شهیدی زاده تختی پرورش یافته مکتب حاج قاسم بود و در نهایت بدست منافقان به شهادت رسید.

همچنین از کتاب «قرار هشتم» برگرفته از زندگینامه شهید مجتبی شهیدی زاده تختی، رئیس پلیس اطلاعات بندرلنگه به قلم دکتر علیرضا فاضلی رونمایی شد.

در پایان این مراسم از خانواده شهدا قدردانی شد.