استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش کلیدی تنظیم و نظارت بر بازار در ایجاد آرامش و رضایت عمومی، گفت: انسجام میان دولت، نهاد‌های اقتصادی و فعالان بازار می‌تواند موجب رضایت مردم شده و امنیت غذایی مردم را تضمین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان بندرلنگه، با اشاره به اهمیت تأمین کالا‌های اساسی و امنیت غذایی مردم گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت و دولت، مدیریت، کنترل و نظارت بر بازار با مشارکت همه نهاد‌های مرتبط از جمله اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی است.

محمد آشوری تازیانی افزود: همکاری مستمر، منسجم و هوشمندانه میان اضلاع حکمرانی و بازار موجب می‌شود مردم در دریافت خدمات اقتصادی احساس آرامش داشته باشند.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه اعتماد، امید و رضایت مردم با عملکرد هماهنگ دستگاه‌ها تقویت می‌شود، تصریح کرد: هرگونه بی‌تعادلی در بازار می‌تواند به ایجاد ناامنی در تأمین کالا‌های اساسی منجر شود، از این رو آمار دقیق، برنامه‌ریزی صحیح و پایش مستمر بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به ساختار‌های موجود در حوزه تنظیم بازار گفت: ستاد‌های تنظیم بازار در سطح ملی و شهرستانی رسالت بزرگی بر عهده دارند و باید با تصمیمات دقیق و منطقی، تعادل عرضه و تقاضا و آرامش روانی جامعه را حفظ کنند.

استاندار هرمزگان همچنین تأکید کرد: پایش مستمر بازار با مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها و پیگیری مطالبات در چارچوب قانونی، می‌تواند روند تأمین مایحتاج عمومی را با دقت، ظرافت و منطق صحیح دنبال کرده و به ارتقای کیفیت خدمات به مردم منجر شود.