به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مسابقات فوتسال دوستانه پیشکسوتان به‌صورت سه‌جانبه و به میزبانی شهرستان خاتم برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خاتم گفت: این مسابقات به مناسبت سالگرد شهادت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی و با حضور سه تیم از شهرستان‌های خاتم، مروست و شهربابک برگزار شد.

فتحی افزود: این رقابت‌ها در رده‌های سنی بالای ۴۰ سال و بالای ۵۰ سال برگزار شد و پیشکسوتان ورزشی در فضایی صمیمی، سالم و ورزشی به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در رده سنی بالای ۴۰ سال، تیم شهرستان خاتم با عملکردی قابل قبول موفق به کسب مقام نخست شد و در رده سنی بالای ۵۰ سال نیز تیم شهرستان شهربابک عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خاتم بیان کرد: برگزاری این مسابقات با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی، ترویج فرهنگ ورزش، ایجاد نشاط اجتماعی و حفظ ارتباط و تعامل میان پیشکسوتان ورزشی انجام شد.

در پایان این رقابت‌ها، از تیم‌های برتر و تمامی شرکت‌کنندگان با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.