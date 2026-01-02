پاکستان و چین قرار است هفته آینده دور جدیدی از گفت‌وگوهای راهبردی خود را در پکن برگزار کنند، اقدامی که در راستای تقویت شراکت بلندمدت و هماهنگی دو کشور در مسائل منطقه‌ای و جهانی انجام می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ااز اسلام آباد به نقل از خبرگزاری رسمی دولت پاکستان (APP)، «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان برای دیدار با همتای چینی و شرکت در گفتگو های راهبردی پکن ۴ ژانویه (یکشنبه) به پکن سفر خواهد کرد.

رسانه های پاکستانی محور این مذاکرات را تقویت بیش از پیش روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای و بین‌المللی اعلام می کنند.

این گفت‌وگوها شامل بررسی جامع محیط امنیتی منطقه‌ای خواهد بود و انتظار می‌رود طرفین در مورد تحولات ژئوپلیتیکی نوظهور نیز تبادل نظر کنند.

این نشست به عنوان بالاترین ساز و کار مشورتی دو کشور شناخته می‌شود و تمامی ابعاد همکاری دوجانبه و مسائل کلیدی منطقه‌ای و بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

در این گفت‌وگو انتظار می‌رود وزرای خارجه دو کشور مجموعه‌ای از ابتکارات و برنامه‌های یادبود به مناسبت ۷۵ سال روابط دیپلماتیک پاکستان و چین در سال ۲۰۲۶ را نیز اعلام کنند تا عمق و ادامه روابط دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و راهبردی برجسته شود.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: این سفر بخشی مهم از تعاملات سطح بالای منظم میان پاکستان و چین است و تعهد مشترک دو کشور برای گسترش و تعمیق شراکت راهبردی همیشگی را منعکس می‌کند.