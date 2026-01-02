به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون عمرانی استاندار زنجان با تشریح طرح جدید گفت: در این طرح، اراضی کوهستانی شمال گاوازنگ در پهنه حفاظتی قرار گرفته و از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری می‌شود.

همچنین حدود ۸۰ هکتار از اراضی با ضوابط مشخص برای توسعه خدمات گردشگری پیش‌بینی شده است.

بیات‌منش با بیان اینکه این طرح نیازی به ارسال به شورای عالی معماری و شهرسازی ندارد، افزود: اجرای طرح در یک دوره گذار انجام می‌شود و سازمان همیاری با نظارت دستگاه‌های مسئول مأمور تعیین تکلیف مسائل حقوقی و تعهدات باقی‌مانده شده است.

سکونت فعلی در منطقه غیرمجاز است، اما در صورت طی مراحل قانونی، امکان فعالیت در قالب بوم‌گردی وجود خواهد داشت.

اجرای کامل این طرح به اعتباری حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.