مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان، از مصرف بسیار بالای برق در بخش خانگی، گفت: تامین برق پایدار با ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر میسر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری در حاشیه چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع وابسته با بیان اینکه خوزستان یکی از استانهای پرمصرف کشور در حوزه برق محسوب میشود، اظهار کرد: شرایط اقلیمی، گرمای شدید و رطوبت بالا باعث شده مصرف برق در بخش خانگی استان بهطور قابل توجهی افزایش یابد، بهگونهای که متوسط مصرف برق خانوارها در خوزستان چهار برابر میانگین کشوری است.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت پایدار انرژی در استان افزود: برای پاسخگویی به این حجم از مصرف و افزایش تابآوری شبکه برق، لازم است سبد تولید برق در خوزستان متنوع شود و تولید برق از منابع مختلفی همچون انرژیهای تجدیدپذیر، نیروگاههای حرارتی و برقآبی بهصورت همزمان دنبال شود تا وابستگی به یک منبع خاص کاهش یابد.
خدری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: در این زمینه اقدامات خوبی در حال انجام است و طرح «تولید در توزیع» بهعنوان یکی از راهکارهای مهم تامین برق پایدار در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این طرح، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر ۳ مگاواتی در نقاط مختلف استان برنامهریزی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان ادامه داد: تاکنون ۴۰ قطعه زمین برای اجرای طرحهای ۳ مگاواتی تجدیدپذیر آمادهسازی شده است تا بستر لازم برای سرمایهگذاری و اجرای این نیروگاهها در خوزستان فراهم شود. هدفگذاری استان در قالب طرح تولید در توزیع، اجرای ۱۲۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پیش از پیک مصرف سال آینده است که نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق خواهد داشت.
وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در این حوزه بیان داشت: در حال حاضر ۳۱ مشترک بخش خصوصی با ظرفیت مجموع حدود ۷۰ مگاوات، درخواست احداث نیروگاه تجدیدپذیر در استان را ارائه کردهاند که این متقاضیان برای دریافت زمین با مشخصات تعیینشده به دستگاههای اجرایی مربوطه معرفی شدهاند.
خدری همچنین به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی اشاره و تصریح کرد: یکهزار و ۵۵۵ دستگاه اجرایی در سراسر استان شناسایی شدهاند که باید بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند، اما متاسفانه این موضوع در استان آنطور که باید جدی گرفته نشده و فاصله قابل توجهی با اهداف تعیینشده داریم.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در اجرای طرحهای تجدیدپذیر، افزود: در حال حاضر منتظر هستیم تا سازمان ساتبا پیمانکاران مورد نظر را برای اجرای پروژههای تجدیدپذیر در استان معرفی کند. از سوی دیگر، شرایط خاص دمایی خوزستان باعث شده برخی سرمایهگذاران رغبت کمتری برای ورود به این حوزه داشته باشند که لازم است با ارائه مشوقها و تسهیلات مناسب، موانع سرمایهگذاری در این بخش برطرف شود.