به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از کاراکاس، رئیس‌جمهور ونزوئلا در نخستین واکنش به ادعاهای دونالد ترامپ درباره انجام عملیات نظامی علیه تأسیسات ساحلی ونزوئلا، بدون تأیید یا تکذیب رسمی این حمله گفت: ممکن است ظرف چند روز آینده درباره این موضوع صحبت کند.

مادورو در مصاحبه‌ای که از شبکه دولتی VTV پخش شد، در پاسخ به سؤال مستقیم درباره حمله ادعایی آمریکا گفت: این ممکن است موضوعی باشد که شاید ظرف چند روز دیگر، درباره‌اش صحبت کنیم. نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا در اولین اظهار نظر خود پیرامون ادعای حمله سازمان سیا به خاک این کشور، از ارائه جزئیات خودداری کرد و تنها اعلام داشت که احتمالاً روزهای آینده در این خصوص سخن خواهد گفت.مادورو در مصاحبه‌ای که از شبکه دولتی VTV پخش شد، در پاسخ به سؤال مستقیم درباره حمله ادعایی آمریکا گفت: این ممکن است موضوعی باشد که شاید ظرف چند روز دیگر، درباره‌اش صحبت کنیم.

وی در عین حال بدون ذکر جزئیات بیشتر افزود: آنچه می‌توانم بگویم این است که سیستم دفاع ملی ما، که ترکیبی از نیروی مردمی، نظامی و پلیس است، تمامیت ارضی، صلح کشور و امنیت تمام قلمروهای ما را تضمین کرده و تضمین می‌کند. ملت ما در امنیت و آرامش به سر می‌برد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، اواخر هفته گذشته در مصاحبه‌ای برای اولین بار از انجام یک حمله به یک تأسیسات بزرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سواحل ونزوئلا سخن گفت، اما جزئیات دقیقی ارائه نداد.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، سازمان سیا در ماه دسامبر (آذر ماه) عملیاتی با پهپادهای مسلح علیه یک تأسیسات بندری در سواحل ونزوئلا انجام داد که به ادعای واشنگتن، توسط باند ترن د آراگوآ برای انبار و حمل مواد مخدر به کشتی‌ها استفاده می‌شد، این حمله در صورت تائید، اولین عملیات شناخته شده سیا در داخل خاک ونزوئلا از زمان آغاز استقرار گسترده نیروهای نظامی ترامپ در دریای کارائیب است.

از ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور)، ۳۴ قایق در ۲۸ حمله جداگانه در آب‌های بین‌المللی توسط نیروهای آمریکایی منهدم شده است و واشنگتن مدعی است این قایق‌ها حامل مواد مخدر بوده‌اند، اما تاکنون هیچ مدرک یا شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است.

مادورو در همین مصاحبه که در حضور همسرش سیلیا فلورس و معاون ارشد فرهنگی و ارتباطات فردی نیانیز برگزار شد، همچنین درباره تماس تلفنی با ترامپ توضیح داد و گفت: ما فقط یک مکالمه تلفنی داشتیم. او روز جمعه ۲۱ نوامبر از کاخ سفید با من تماس گرفت و من در کاخ میرافلورس بودم.

رئیس‌جمهور ونزوئلا تأکید کرد: این گفتگوی ۱۰ دقیقه‌ای محترمانه و بسیار با احترام بود، اما تحولات پس از این مکالمه خوشایند نبوده است.

پیش از این، ترامپ نیز به خبرنگاران تأیید کرده بود با مادورو تماس تلفنی داشته، اما درباره محتوای آن توضیحی نداد و تنها گفت: نمی‌خواهم درباره‌اش نظر بدهم؛ پاسخ، بله است. نمی‌گویم خوب یا بد بود. یک تماس تلفنی بود.

تنش‌های میان کاراکاس و واشنگتن در هفته‌های اخیر پس از اعلام ترامپ مبنی بر محاصره کامل کشتی‌های نفتکش تحریمی که به سواحل ونزوئلا تردد می‌کنند و توقیف دو نفتکش حامل نفت خام ونزوئلا به شدت افزایش یافته است.