پخش زنده
امروز: -
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: محورهای شمالی کشور بدون مشکل جوی و دارای تردد روان هستند؛ در حالی که بارش برف و باران در برخی استانهای غربی و شمالغربی باعث لغزندگی سطح جادهها و انسداد چند مسیر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راههای کشور در تازهترین اطلاعیه خود از وضع جوی و ترافیکی جادههای کشور خبر داد.
بر اساس این گزارش، محورهای شمالی شامل چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، در وضع مطلوب و با تردد روان هستند و هیچگونه مداخله جوی در این محورها مشاهده نمیشود.
در سایر محورهای کشور نیز تردد عادی و بدون تراکم گزارش شده، اما بارش برف و باران در برخی از مسیرهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان ادامه دارد. این شرایط موجب لغزندگی سطح جادهها شده است و رانندگان به احتیاط و رعایت فاصله طولی توصیه میشوند.
مرکز مدیریت راهها همچنین اعلام کرد: برخی محورهای شریانی کشور از جمله مسیرهای پیرانشهر–تمرچین، مریوان–سقز و آزادراه پیامبر اعظم در محدوده گردنه آتاجان بهدلیل شرایط جوی و ایمنی، همچنان مسدود هستند.
علاوه بر این، محورهای غیرشریانی نظیر سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت، پونل–خلخال، خوانسار–بوئینمیاندشت و چاهان–زرآباد نیز تا اطلاع بعدی در فهرست جادههای مسدود قرار دارند.
از سوی دیگر، محور گنجنامه–تویسرکان بهدلیل شرایط فصلی و بارش سنگین برف بسته شده است؛ مسیری که مطابق سالهای گذشته، در فصلهای سرد سال برای حفظ ایمنی تردد بهصورت موقت مسدود میشود.