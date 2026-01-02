پخش زنده
ویژهبرنامه «در حوالی سپیداران» و شب شعر «روایت بهخط سلیمانی» در بیتالزهرا (س) یادمان حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان، در ویژهبرنامه «در حوالی سپیداران» و شب شعر «روایت بهخط سلیمانی» در بیتالزهرا (س) یادمان حاج قاسم سلیمانی، با گرامیداشت یاد شهیدان حاج قاسم سلیمانی و حسین پورجعفری، شعر را زبان ماندگار مقاومت و ابزاری برای تبیین روح و سلوک این قهرمانان ملی توصیف
«محمدعلی طالبی»، استاندار کرمان، در این آیین با تبریک و درود به روح بلند امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، و با یاد و احترام به دو سردار بزرگ و افتخار ایران و جهان، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و حسین پورجعفری، اظهار داشت:برگزاری اینگونه مراسمها در پاسداشت یاد و نام شهدا و استفاده از زبان فرهنگ و هنر برای انتقال اندیشه و راه آنان بسیار حائز اهمیت است.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این ویژهبرنامه، از جمله ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سپاه استان کرمان و بنیاد مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت:شعر زبان گویای مقاومت است. حاج قاسم از چهرههایی بود که سرودن شعر درباره او در واقع ادامه راه و مسیر اوست. او قهرمانی ملی بود، اما در عین حال انسانی فروتن، مردمی و اخلاقمدار.
طالبی افزود:کرمان نهتنها زادگاه حاج قاسم سلیمانی، بلکه خاستگاه صبر، نجابت و ایمان چنین شخصیتهایی است. شعر کرمان نیز در وصف حاج قاسم، گفتوگویی میان خاک و خون است و تا امروز توانسته جایگاه خود را در بیان روحیات این شهید بزرگ حفظ کند.
استاندار کرمان با تأکید بر پیوند شعر و هویت ایرانی گفت:قهرمانان ملی ما اگر امروز در حافظه مردم زندهاند، به برکت شعر و ادبیات است که قرنها نام آنها را در فرهنگ ایران زنده نگه داشته است.»
وی خاطرنشان کرد:برگزاری چنین برنامههایی با هدف تبیین مکتب شهیدان سلیمانی و پورجعفری میتواند به الگوسازی برای نسلهای امروز و آینده کمک کند. تا زمانی که شعر زنده است، نام شهید سلیمانی و یارانش در گلوی تاریخ خاموش نخواهد شد