معاون وزارت کشاورزی افغانستان برای شرکت در نمایشگاه تجهیزات کشاورزی و فناوری نوین آبیاری ایران و استفاده از این تجهیزات و فناوری به تهران سفر کرد.

افغانستان به دنبال استفاده از فناوری‌های کشاورزی و آبیاری ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از کابل، وزارت کشاورزی افغانستان در خبرنامه ای اعلام کرد: بازمحمد فیضان معاون آبیاری و منابع طبیعی وزارت کشاورزی آبیاری و دامپروری افغانستان در صدر یک هیئت رسمی برای شرکت در نمایشگاه ادوات کشاورزی ( تجهیزات کشاورزی ) و فناوری‌های نوین آبیاری به تهران سفر کرده است.

وزارت کشاورزی افغانستان اعلام کرد: این هیئت با هدف انتقال تجارب، جلب سرمایه‌گذاری و دسترسی به تجهیزات مدرن کشاورزی در نشست‌های دوجانبه تجارتی با شرکت‌ها و نهادهای فعال در بخش‌های کشاورزی، آبیاری و فناوری شرکت خواهد کرد و دیدار با مقامات ایرانی در حوزه کشاورزی و آبیاری از برنامه های سفر این هیئت به تهران خواهد بود.

از آنجا که افغانستان عمدتا از شیوه سنتی برای کشاورزی استفاده می کند به دنبال بهره برداری از تجهیزات و شیوه های نوین کشاورزی است، قبلا نیز افغانستان از ایران برای تجهیز کشاورزی این کشور به شیوه های نوین درخواست همکاری کرده بود.

افغانستان کشوری متکی به محصولات کشاورزی است و حدود ۷۰ درصد مردم این کشور، پیشه کشاورزی دارند.