رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شوشتر از بازگشایی راه‌های روستایی مناطق سیل زده بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مالک تقی پور گفت: بارندگی شدید و سیل اخیر به سه راه روستایی و ابنیه فنی در شوشتر خسارت بسیاری وارد کرد، بطوریکه سه دهانه پل کاملا تخریب شدند.

وی افزود: با پیگیری نماینده مردم در مجلس؛ فرماندار شهرستان و پشتیبانی مدیرکل راهداری از همان ساعت‌های اولیه ماشین آلات راهداری به محل اعزام شدند، اما حجم خسارت در راه روستایی شریف بالا بود و نیاز به عملیات چند روزه داشت.

تقی پور اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی راهداران و بسیج امکانات شهرستان تمام راه‌های روستایی این شهرستان در مناطق سیل زده بخش مرکزی بازگشایی شدند.