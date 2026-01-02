پخش زنده
رئیس سازمان بهزیستی کشورگفت: بر اساس آمارهای جهانی، ۱۴ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال سن دارند و سرعت سالمندی در کشور بهمراتب بیشتر از میانگین جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سید جواد حسینی بااشاره به آخرین دادههای آماری گفت: سازمان جهانی بهداشت سن ۶۰ سالگی را آغاز دوران سالمندی تعریف کرده و در حال حاضر ۱۴ درصد جمعیت ایران در این گروه سنی قرار دارند.
ویافزود: در صورتی که ۷ درصد جمعیت یک کشور را سالمندان تشکیل دهند، آن کشور جوان محسوب میشود و بین ۷ تا ۱۴ درصد، مرحلهی ورود به سالمندی است. کشورهای دارای ۱۴ تا ۲۱ درصد سالمند، کشور سالمند و کشورهایی با بیش از ۲۷ درصد سالمند، شدیداً سالخورده به حساب میآیند.
دبیر شورای ملی سالمندان کشوربا بیان اینکه سرعت سالمندی در ایران بسیار بالا است، گفت: در سال ۱۳۹۵ تنها ۹.۵ درصد از جمعیت کشور سالمند بود، در حالی که در سال ۱۴۱۵ این رقم به حدود ۱۵ درصد و تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۱ درصد خواهد رسید. این در حالی است که میانگین جهانی سالمندی در آن زمان حدود ۲۱.۵ درصد پیشبینی شده است.
رئیس سازمان بهزیستی، با اشاره به اینکه روند افزایش جمعیت سالمندان در جهان حدود ۹۰ سال به طول انجامیده، در حالی که این تحول در ایران تنها طی سه دهه رخ داده است، افزود: با تداوم این روند، کشور ما تا سال ۱۴۳۰ یکی از پنج کشور با بیشترین نسبت سالمند در جهان خواهد بود.
وی درباره عوامل مؤثر بر این پدیده گفت: دو عامل کلیدی بر ساختار سنی جمعیت اثرگذارند؛ یکی نرخ زاد و ولد و دیگری امید به زندگی. در سالهای اخیر امید به زندگی در ایران افزایش یافته، اما نرخ تولد به شدت کاهش پیدا کرده است و این مسئله تعادل جمعیتی را دچار تغییر کرده است.
حسینی در پایان با اشاره به لزوم برنامهریزی برای مواجهه با جامعه سالمند افزود: افزایش جمعیت سالمندان اگرچه نشانهای از بهبود وضعیت سلامت و رفاه است، اما چنانچه برای خدمات حمایتی، بیمهای و مراقبتی آن تدبیری اندیشیده نشود، میتواند چالشهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای برای کشور ایجاد کند.
