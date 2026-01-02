پخش زنده
رییس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان از کشف دو سلاح شکاری در مسیر جاده جنگلی روستای شموشک در منطقه حفاظت شده جهان نما خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی بیانی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان حین گشت و کنترل در مسیر جاده جنگلی روستای شموشک در منطقه حفاظت شده جهان نما به دو نفر که دو قبضه سلاح گلوله زنی برخورد کردند که سلاح و ادوات آنها کشف و ضبط شد.
او از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی موارد را به تلفن گویا ۱۵۴۰ و یا ماموران حاضر در مناطق مختلف اطلاع دهند تا با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.