به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی بیانی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان حین گشت و کنترل در مسیر جاده جنگلی روستای شموشک در منطقه حفاظت شده جهان نما به دو نفر که دو قبضه سلاح گلوله زنی برخورد کردند که سلاح و ادوات آنها کشف و ضبط شد.

او از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی موارد را به تلفن گویا ۱۵۴۰ و یا ماموران حاضر در مناطق مختلف اطلاع دهند تا با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.