دبیر ستاد ملی جمعیت کشور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست، تمامی پشت نوبتی‌های گذشته متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را تسویه و زمینه را برای شکل‌گیری یک نهضت ملی در ازدواج و فرزندآوری فراهم کنند.

مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ازدواج مسیر اصلی فرزندآوری در ایران است و برای تسهیل آن باید برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: حدود ۹۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و فرزندآوری هستند که باید این مشکل هرچه سریعتر حل شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت کشور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در آستانه بررسی لایحه بودجه قرار دارند، پیشنهاد داد: تسهیلات متقاضیانی که از سال‌های گذشته در نوبت هستند، تخصیص دهند. بعد از آن، دیگر پشت نوبتی نخواهیم داشت و هر سال می‌توانیم با همان تعداد ازدواجی که در کشور صورت می‌گیرد، وام‌های جدید را پرداخت و به صفر برسانیم.

دستجردی این اقدام را گامی ضروری برای آغاز یک حرکت انقلابی و نهضتی در حوزه ازدواج و فرزندآوری توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که مجلس در این زمینه پیش‌قدم شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: اگر مجلس در این زمینه اقدام نکند، رسیدگی به این موضوع جزو اولویت‌ها و برنامه‌های آینده ستاد ملی جمعیت کشور خواهد بود.

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به محبوبیت این طرح در میان مردم، گفت: وقتی خانواده‌ها وام ازدواج را دریافت می‌کنند، هشتاد درصد از آن را برای اجاره مسکن هزینه می‌کنند. آنها با کمک این وام زیر یک سقف می‌روند و پس از آن به فکر فرزندآوری می‌افتند. بنابراین، ما باید فرآیند زیر یک سقف رفتن را برای جوانان آسان کنیم.