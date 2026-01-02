به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونین قضایی دادگستری استان علینژاد، بخشی، رضایی گلمرز، محمدزاده، مقصودی رئیس دادگستری و مسعودی دادستان میاندوآب از واحد تولیدی راکد کارخانه قند در شهرستان میاندوآب بازدید نمودند.

عتباتی و مجیدی در این بازدید که با دعوت مدیر عامل این شرکت برای بررسی میدانی مشکلات این شرکت صورت گرفت، ضمن حضور در بخش های مختلف این واحد تولیدی که در زمینه تولید قند فعالیت دارد بازدید و‌ با توضیحات ارائه شده مدیران آن در جریان مشکلات این کارخانه قرار گرفته و دستور طرح موضوع در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان با حضور ادارات مرتبط را صادر نمودند.