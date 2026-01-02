وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: در پی بسته شدن مرزهای این کشور با افغانستان، روند بازگرداندن شهروندان پاکستانی گرفتار شده در خاک افغانستان آغاز شده است و تاکنون صدها نفر به‌ صورت امن به کشور بازگشته‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «آج نیوز»، بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، از زمان انسداد مرزهای این کشور با افغانستان طی سه ماه گذشته، ۱۵ دانشجوی پاکستانی و ۲۹۱ شهروند دیگر که با سفارت پاکستان در کابل در تماس بودند، از طریق پروازهای ویژه به پاکستان منتقل شده‌اند.

طبق این گزارش در مجموع هزار و ۱۹۹ شهروند پاکستانی برای دریافت کمک و بازگشت به کشور به سفارت پاکستان در کابل مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۵۴۹ دانشجو و ۴۰۲ نفر دیگر شامل اعضای خانواده‌هایی هستند که در تحولات اخیر در افغانستان باقی مانده بودند.

وزارت خارجه پاکستان تاکید کرده است که سفارت و کنسولگری‌های این کشور در افغانستان از زمان بسته شدن مرزها، به‌ طور مستمر با شهروندان پاکستانی به‌ ویژه دانشجویان در تماس بوده و هماهنگی‌های لازم برای بازگشت امن آنان را انجام داده‌اند.

در این بیانیه آمده است، نمایندگی‌های دیپلماتیک پاکستان علاوه بر پیگیری وضع این افراد با مقام‌های حاکم در افغانستان، هماهنگی‌های داخلی لازم با نهادهای ذیربط در پاکستان را نیز برای تسهیل روند بازگشت انجام داده‌اند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پس از درگیری‌ های مرزی ماه اکتبر میان نیروهای پاکستانی و طالبان افغانستان، روابط دو طرف وارد مرحله‌ای از تنش شده و پیامدهای آن، رفت‌وآمد شهروندان پاکستانی به‌ویژه دانشجویان را با اختلال جدی مواجه کرده است.

پیشتر شماری از دانشجویان پاکستانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های افغانستان با اشاره به بلاتکلیفی خود، خواستار اقدام فوری دولت پاکستان برای بازگشت به کشور شده بودند؛ موضوعی که با واکنش برخی احزاب و چهره‌های سیاسی نیز همراه و به سطح ملی کشیده شد.