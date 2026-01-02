مدیران‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، در آیینی با حضور مسئولان ملی و استانی در شهرستان آمل تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیران‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، در آیینی که در شهرستان آمل برگزار شد، مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

این مراسم با حضور مدیران‌کل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، بازنشستگان و پیشکسوتان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر استان و همچنین معاون امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تالار همایش‌های اریکه آریایی آمل برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم با اشاره به هم‌زمانی برگزاری این آیین با نزدیک شدن روز پدر، گفت: این مراسم برای همه همکاران ستادی و شهرستانی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تدارک دیده شد و حضور مدیران‌کل پیشین در کنار پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان، به همراه خانواده‌های آنان، بسیار ارزشمند و مغتنم بود.

محمد محمدی افزود: این آیین در واقع قدردانی از افرادی است که در دوره مسئولیت خود، با توجه به شرایط زمانی و امکانات موجود، منشأ خدمات فرهنگی بوده‌اند و این دورهمی نشان‌دهنده توجه به جایگاه پیشکسوتان فرهیخته استان است.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش موجب همدلی و هم‌افزایی در خانواده بزرگ فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران می‌شود، تصریح کرد: این اقدام باعث ایجاد انگیزه، تقویت روحیه و احساس غرور در میان پیشکسوتان، خانواده‌های آنان و سایر همکاران خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین با اشاره به تلاش‌های مدیران پیشین این مجموعه، گفت: به واسطه زحمات مدیران سابق، حوزه فرهنگ و ارشاد امروز در مسیر حرکت رو به جلو قرار دارد و مقوله فرهنگ و هنر از جایگاه و ارزش بالایی برخوردار شده است.

محمدی تأکید کرد: باید از سیاست‌زدگی در حوزه فرهنگ و هنر به‌شدت پرهیز شود، چراکه فرهنگ و هنر سیاست‌پذیر نیست و هنرمندان، فارغ از گرایش‌های سیاسی، شخصیت‌های فرهنگی هستند و باید با همین نگاه با آنان برخورد شود.

در پایان این مراسم، از هشت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران که در آیین حضور داشتند، به‌صورت ویژه تجلیل و قدردانی شد.