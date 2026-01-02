پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک، به ۱۶ میلیون مترمکعب در روز رسید و رکورد آن در سال جاری شکست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کردستان، احمد فعلهگری اظهار کرد: با توجه به تداوم سرمای هوا، احتمال دارد مصرف روزانه گاز طبیعی در استان، از ۱۶ میلیون مترمکعب هم بالاتر رود.
وی افزود: با وجود مسدود بودن راههای ارتباطی تعدادی از روستاها، هیچگونه قطعی گاز در استان گزارش نشده است و همکاران، همه خطوط را تحت کنترل دارند.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان اضافه کرد: نیروهای این شرکت در ۲۴ ساعت گذشته، هزار و ۷۴ مورد عملیات امدادی در شهرها و روستاهای استان از جمله رفع یخزدگی رگلاتور انجام دادند.
فعلهگری ادامه داد: هر جایی افت فشار گاز احساس شود، با تغییرات در خطوط، جبران میشود، اما در سطح کشور ناترازی وجود دارد و صرفه جویی در مصرف گاز ضروری است.
وی تاکید کرد: عایق کاری پکیج با استفاده از پشم شیشه، تنظیم موتورخانه روی دمای ۵۰ درجه، عدم استفاده از شومینههای دیواری به دلیل بازده حرارتی کم و مصرف بالا در کاهش مصرف انرژی موثر است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: استفاده از پردههای ضخیم، خاموش کردن بخاری و وسایل گرمازا در اتاقهای غیرنشیمن و تنظیم درجه حرارت پکیج به دمای رفاه (۱۸ تا ۲۱ درجه) میتواند نقش زیادی در کاهش مصرف گاز داشته باشد.
در حال حاضر ۳۳ شهر، هزار و ۶۶۰ روستای کردستان و ۱۴۰ کوخ در مناطق مرزی بانه تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارد و عملیات گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی همچنان ادامه دارد.