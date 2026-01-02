به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از این مرحله مسابقات در قالب هفتاد و چهارمین دوره رقابت های ۴ مرحله‌ای فورهیلز پیگیری می‌شود. نتایج این مرحله که با پرش از سکوی ۱۴۲ متر (لارژهیل) و مجموع دو پرش برگزار شد، به این شرح اعلام شد:

۱- دومِن پِروِچ از اسلوونی ۳۰۳.۱ امتیاز (۱۴۳ متر + ۱۴۱ متر)

۲- یان هورل از اتریش ۲۸۷.۷ امتیاز (۱۴۱ متر + ۱۳۱.۵ متر)

۳- اشتفان امباخر از اتریش ۲۸۷.۱ امتیاز (۱۳۴ متر + ۱۴۱.۵ متر)

- در رده بندی کلی رقابت های فورهیلز پس از دومین مرحله از ۴، دومِن پِروِچ از اسلوونی با ۶۱۹.۸ امتیاز اول است و یان هورل از اتریش با ۵۸۴.۸ امتیاز دوم و اشتفان امباخر از اتریش با ۵۷۸.۳ امتیاز سوم هستند.

- در رده بندی جام جهانی اسکی پرش پس از سیزدهمین مرحله از ۲۹ مرحله فصل، دومِن پِروِچ از اسلوونی با ۱۰۵۰ امتیاز پیشتاز است و ریویو کوبایاشی از ژاپن با ۷۳۶ امتیاز دوم و فیلیپ رایموند از آلمان با ۵۸۱ امتیاز سوم هستند.