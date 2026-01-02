پخش زنده
امروز: -
همزمان با دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایشگاهی از عروسکهای بومی و محلی با عنوان «عروسک، بازی، فرهنگ» در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نمایشگاه بیش از ۱۵۰ عروسک بومی، آیینی، بازیچه و مردمشناسی و .. از جمله: لیلیبازبازک، دوتوک، چمچهگلین، لعبتک، عروسکهای بارانخواهی و... از اقوام مختلف ایران به نمایش گذاشته شده است.
مجموعه عروسکهای آیینی و بومی محلی به همت ادارهکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون گردآوری و به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه «عروسک، بازی، فرهنگ» هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در نگارخانه آفتاب مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران پذیرای علاقهمندان است.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی با همراهی انجمن تولیدکنندگان اسباببازی، شورای نظارت بر اسباببازی، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، شهرداری تهران و دانشگاه سوره و با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» که از ۱۰ دی آغاز شده تا ۲۷ دی ادامه دارد.