به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، علینژاد، رضایی گلمرز، بخشی، محمدزاده معاونین قضایی دادگستری استان، حقوقی رئیس دادگستری، مسعودی دادستان و تعدادی از قضات میاندوآب با همراهی فتحی مدیر کل زندان‌های استان از زندان میاندوآب بازدید نمودند.

عتباتی، مجیدی و همراهان در این حضور ضمن بازدید از بند‌های زندان و بررسی مشکلات زندانیان در دیداری چهره به چهره با مددجویان در داخل بند‌ها به درخواست‌های آنان رسیدگی و در مورد هریک دستورات لازم را صادر نمودند.

عتباتی در نشستی که در ادامه بازدید در زندان میاندوآب با قضات و حاضرین در بازدید و مدیران زندان داشت گفت: مقوله زندان، زندانی و خانواده‌های زندانیان یکی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی است و با حساسیت ویژه‌ای به این موضوع توجه می‌کند از این رو حضور‌های هدفمند قضات و مدیران قضایی در زندان‌های سراسر استان در دستور کار مجموعه مدیریت دادگستری استان است تا با این حضور‌های میدانی و دیدار چهره به چهره با مددجویان ضمن بررسی وضعیت قضایی آنان با احراز شرایط لازم ارفاقات قانونی در مورد آنان مورد لحاظ قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان استان مجرمان حرفه‌ای نیستند اظهار داشت: می‌بایست در بحث محکومیت‌های مالی، دادستان‌ها و قضات اجرای احکام مدنی به صورت مرتب و عمقی وضعیت قضایی این زندانیان را پایش و به آنها در چارچوب قوانین و با نظر مساعد کمک کنند.

مقام ارشد قضایی استان گفت در آستانه میلاد مسعود حضرت علی علیه السلام و نیز سالروز شهادت شهید سپهبد سلیمانی تعداد ۱۲۸ نفر از زندانیان سطح استان آذربایجان غربی آزاد و با مرخصی تعداد ۲۲۰۰ نفر از زندانیان موافقت به عمل آمد.

در پایان بازدید عصرگاهی عتباتی و همراهان حکم آزادی زندانیان واجد شرایط زندان میاندوآب به آنها تحویل تا روز پدر را در کنار خانواده و فرزندان خود باشند.