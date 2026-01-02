به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی گفت: در این مرحله، ۱۱۰ خانواده با اولویت سادات، در قالب الگویی کرامت‌محور و با مشارکت خادمیاران رضوی، مورد حمایت معیشتی و فرهنگی قرار می‌گیرند.

اسماعیل زاده اظهار کرد: طرح «لبخند مهر رضوی» با هدف ایجاد تجربه‌ای عزتمندانه، انسانی و ماندگار برای خانواده‌های نیازمند، به‌ویژه ایتام و بانوان سرپرست خانوار از محل نذورات و مشارکت‌های مردمی طراحی شده و تاکنون در هفت مرحله، بیش از ۳۵۰ خانواده را تحت پوشش قرار داده است.

وی افزود: در این طرح خادمیاران رضوی، به‌صورت حضوری و با وسیله شخصی، به دنبال خانواده‌ها رفته و با حضور در فروشگاه مدنظر اقدام به انتخاب پوشاک و مایحتاج مورد نیاز خود می‌کنند؛ مدلی که بر حفظ شأن، کرامت و حق انتخاب خانواده‌ها استوار است.

اسماعیل زاده با بیان اینکه در هر مرحله، خادمیاران خواهر با حضور در منازل خانواده‌ها و همراهی چندساعته، علاوه بر انجام فرآیند خرید، به گفت‌و‌گو، شنیدن دغدغه‌ها و ثبت نیاز‌های واقعی خانواده‌ها می‌پردازند، تصریح کرد: این ارتباط انسانی، زمینه ارائه خدمات تکمیلی در حوزه‌های معیشتی، درمانی، تحصیلی و حمایتی را نیز فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در هشتمین مرحله این طرح، در آستانه میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع)، ۱۱۰ خانواده با اولویت سادات به‌عنوان میهمان امام رضا (ع) دعوت می‌شوند و به‌صورت کامل، از مرحله شناسایی تا خرید، پذیرایی، حضور در مراسم جشن و بازگشت به منزل، مورد تکریم قرار می‌گیرند.

به گفته اسماعیل زاده، تا پایان هفت مرحله گذشته، بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک مردمی در قالب این طرح هزینه و تمامی منابع از محل نذر و مشارکت مستقیم خیران و بدون واسطه، در مسیر حمایت هدفمند از خانواده‌ها به‌کار گرفته شده است.

وی در پایان گفت: «لبخند مهر رضوی» صرفاً یک اقدام مقطعی نیست، بلکه مسیری پیوسته برای همراهی با خانواده‌هاست تا هیچ کودکی احساس نکند تنهاست و بداند زیر چتر محبت امام رضا (ع)، ناذران و خیران حمایت می‌شوند.