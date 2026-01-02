همزمان با میلاد امیرالمؤمنین (ع)
اجرای طرح «لبخند مهر رضوی» به همت خادمیاران رضوی
هشتمین مرحله طرح «لبخند مهر رضوی» همزمان با میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به همت خادمیاران رضوی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی گفت: در این مرحله، ۱۱۰ خانواده با اولویت سادات، در قالب الگویی کرامتمحور و با مشارکت خادمیاران رضوی، مورد حمایت معیشتی و فرهنگی قرار میگیرند.
اسماعیل زاده اظهار کرد: طرح «لبخند مهر رضوی» با هدف ایجاد تجربهای عزتمندانه، انسانی و ماندگار برای خانوادههای نیازمند، بهویژه ایتام و بانوان سرپرست خانوار از محل نذورات و مشارکتهای مردمی طراحی شده و تاکنون در هفت مرحله، بیش از ۳۵۰ خانواده را تحت پوشش قرار داده است.
وی افزود: در این طرح خادمیاران رضوی، بهصورت حضوری و با وسیله شخصی، به دنبال خانوادهها رفته و با حضور در فروشگاه مدنظر اقدام به انتخاب پوشاک و مایحتاج مورد نیاز خود میکنند؛ مدلی که بر حفظ شأن، کرامت و حق انتخاب خانوادهها استوار است.
اسماعیل زاده با بیان اینکه در هر مرحله، خادمیاران خواهر با حضور در منازل خانوادهها و همراهی چندساعته، علاوه بر انجام فرآیند خرید، به گفتوگو، شنیدن دغدغهها و ثبت نیازهای واقعی خانوادهها میپردازند، تصریح کرد: این ارتباط انسانی، زمینه ارائه خدمات تکمیلی در حوزههای معیشتی، درمانی، تحصیلی و حمایتی را نیز فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در هشتمین مرحله این طرح، در آستانه میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع)، ۱۱۰ خانواده با اولویت سادات بهعنوان میهمان امام رضا (ع) دعوت میشوند و بهصورت کامل، از مرحله شناسایی تا خرید، پذیرایی، حضور در مراسم جشن و بازگشت به منزل، مورد تکریم قرار میگیرند.
به گفته اسماعیل زاده، تا پایان هفت مرحله گذشته، بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک مردمی در قالب این طرح هزینه و تمامی منابع از محل نذر و مشارکت مستقیم خیران و بدون واسطه، در مسیر حمایت هدفمند از خانوادهها بهکار گرفته شده است.
وی در پایان گفت: «لبخند مهر رضوی» صرفاً یک اقدام مقطعی نیست، بلکه مسیری پیوسته برای همراهی با خانوادههاست تا هیچ کودکی احساس نکند تنهاست و بداند زیر چتر محبت امام رضا (ع)، ناذران و خیران حمایت میشوند.