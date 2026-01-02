بهره برداری از دومین واحد گازی نیروگاه نکا اردیبهشت ماه
دومین واحد گازی نیروگاه نکا با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات تا اردیبهشت ماه وارد مدار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در ادامه مسیر توسعه و ارتقای زیرساخت نیروگاه شهید سلیمی نکا، توربین جدید در این نیروگاه مستقر و عملیات نصب و تکمیل دومین واحد گازی نیروگاه نکا نیز آغاز شده است
طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی نکا، گامی بزرگ برای رفع ناترازی و تقویت شبکه برق استان است و با تکمیل واحد دوم بیش از ۱۸۰ مگاوات برق دیگر تا اردیبهشت و قبل از پیک مصرف وارد مدار خواهد شد.
طرح توسعه نیروگاه نکا با بهرهمندی از دو واحد گازی هرکدام به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و یک واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی در قالب سیکل ترکیبی در حال اجراست که در مجموع ۵۴۶ مگاوات به ظرفیت این نیروگاه افزوده شد.
حجم سرمایهگذاری این طرح ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان است که با بهرهبرداری از این طرح، ظرفیت کل نیروگاه نکا به ۲۷۶۰ مگاوات خواهد رسید.
این طرح علاوه بر نقش کلیدی در تأمین پایدار برق منطقه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود یکهزار نفر را نیز فراهم خواهد کرد.
واحد نخست این طرح ملی تیر ماه امسال در مراسمی وبیناری با حضور رئیسجمهور، وزیر نیرو و استاندار مازندران به بهرهبرداری رسیده و ۱۸۳ مگاوات برق وارد شبکه شده بود.