غرفه کانون زبان ایران در دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خدماتی از جمله: تعیین سطح رایگان و پیشثبتنام ترم بهار را ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غرفه کانون زبان ایران در بخش نمایشگاهی دهمین جشنواره ملی اسباببازی خدماتی به بازدیدکنندگان ارائه میدهد که از جمله آن میتوان به تعیین سطح رایگان از سوی کارشناس حاضر در این غرفه برای سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال اشاره کرد.
در این غرفه همچنین پیش ثبتنام دوره بهار ۱۴۰۵ کانون زبان ایران صورت میگیرد. بازی و سرگرمی در حوزه آموزش زبان نیز برای مخاطبان در نظر گرفته شده است.
ارائه اطلاعات در مورد شعب کانون زبان ایران، دورههای آموزشی و نحوه آموزش به بازدیدکنندگان از دیگر خدمات این غرفه است.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» از ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۱ تا ۲۰ در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران در حال برگزاری است.