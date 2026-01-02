امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آغاز سال نو میلادی در کلیسای وانک

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۲- ۱۱:۴۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
در مدار قدرت
در مدار قدرت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
خبرهای مرتبط

حضور وزیر امورخارجه در کلیسای وانک اصفهان

کلیسای وانک اصفهان در آستانه سال نو میلادی ۲۰۲۵

آغاز سال نومیلادی در کلیسای وانک اصفهان

مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای وانک اصفهان

برچسب ها: آغاز سال نو میلادی ، کلیسای وانک اصفهان ، ادیان توحیدی ، همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان ، ارامنه
 