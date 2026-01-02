پخش زنده
بیش از ۳۰۰ خودرو گرفتار در مسیر نقده - پیرانشهر رها سازی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان نقده گفت: با تلاش نیروهای راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان نقده مسیر نقده - پیرانشهر بازگشایی و به بیش از ۳۰۰ خودرو گرفتار در این مسیر امدادرسانی شد.
علیرضا رستمی افزود: این عملیات امدادرسانی با تلاش ۱۷ نفر راهدار و استفاده از ماشین آلات راهداری انجام شد که علاوه بر رهاسازی خودروهای گرفتار، ۱۸۰ تن شن و نمک هم در این محور استفاده شد.
رستمی اظهارکرد: هم اکنون تردد با زنجیر چرخ و نبود راهبندان توسط ماشینهای سنگین در این مسیر انجام میگیرد.
وی، از شهروندان و رانندگان خواست در صورت ضرورت برای تردد در این مسیر حتماً وسایل گرمایشی، خوراک و زنجیر چرخ بهمراه داشته باشند.