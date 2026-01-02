نیشابور، قطب بسکتبال دختران شرق کشور
مربی تیمهای بسکتبال نیشابور، این شهرستان را قطب بسکتبال دختران شرق کشور خواند که بیش از ۲۰ ورزشکار را به تیم ملی معرفی کرده است.
ربابه محمودی با بیان اینکه ورزش بسکتبال در این شهرستان طرفداران زیادی دارد، گفت: هم اینک بیش از هزار ورزشکار دختر در ردههای سنی مختلف در رشته بسکتبال فعالیت میکنند و استعدادهای زیادی در نیشابور وجود دارد.
وی با اشاره به موفقیتهای تیمهای بسکتبال دختران نیشابور در استان و کشور افزود: امسال از بین ۲۰ ورزشکار خراسان رضوی که به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شدند، ۱۰ نفر از نیشابور بودند؛ همچنین در رده سنی نوجوانان، ۱۰ بازیکن دیگر ما به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
مربی تیمهای بسکتبال نیشابور ادامه داد: در رده جوانان نیز دو تن از بازیکنان نیشابور به نامهای هانیه سادات حسینی و زهرا سادات بازوبندی، در اردوهای تیم ملی حضور دارند.
محمودی بیان کرد: همچنین مهلا عابدی و مهسا کرانی، دو بازیکن برجسته شهرستان نیشابور، عضو تیم ملی بزرگسالان هستند که این مهم نشان میدهد نیشابور بهعنوان قطب بسکتبال دختران در شرق کشور شناخته میشود.
وی درباره حضور تیمهای نیشابور در لیگها گفت: هم اکنون دو تیم نوجوانان و جوانان با حمایت مالی یکی از خیران نیکاندیش این شهرستان، در لیگهای کشوری شرکت میکنند.
محمودی بیان کرد: در سالهای گذشته نیز با حمایت بخش خصوصی و هیأت بسکتبال، تیم بانوان نیشابور موفق شد به لیگ برتر راه یابد و رتبه پنجم را کسب کند.
مربی تیمهای بسکتبال نیشابور با ابراز نگرانی از نبود حامی مالی برای تیم بانوان نیشابور افزود: در صورت ادامه نداشتن حمایت مالی، سهمیه لیگ برتر نیشابور پس از سه سال از دست خواهد رفت و دوباره باید از لیگهای پایینتر آغاز کنیم تا به سوپر لیگ بسکتبال کشور برسیم.