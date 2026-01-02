به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان مرکز استان در ادامه برنامه‌های کاری خود در میاندوآب از محل پروژه طرح توسعه دادسرای عمومی و انقلاب میاندوآب که در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع در سه طبقه و زیربنایی بالغ بر ۲۳۰۰ متر مربع در حال احداث می‌باشد بازدید کردند.

عتباتی در جریان این بازدید که معاونین قضایی استان علینژاد، بخشی، رضایی گلمرز و محمدزاده معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان، حقوقی رئیس دادگستری و مسعودی دادستان میاندوآب نیز حضور داشتند با اشاره به اتمام بتن ریزی فونداسیون آن و اتمام پروژخ در مهلت دوساله و حتی کمتر از آن با همکاری مجموعه‌های شهرستان برای ایجاد فضای مناسب کاری برای همکاران و ارائه خدمات مطلوب قضایی به مردم تاکید نمودند.

این پروژه هم مانند ۱۰ پروژه عمرانی دیگر دادگستری استان از محل مصوبات سفر ریاست معظم قوه قضائیه به استان می‌باشد که تکمیل آن کمک بزرگی به حل مشکلات کمبود فضای اداری استان می‌کند.