به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ تیم والیبال نشسته استان عازم مسابقات قهرمانی کشور شد .

در این رقابت ها تیم استان در گروه دوم به مصاف تهران، البرز، یاسوج ، لرستان و اصفهان می رود.

این رقابت ها با حضور 24 تیم تا هفدهم دی به میزبانی قم پیگیری می شود .

**********

عنوان سومی ورزشکار استان در مسابقات وزنه برداری کارگران کشور

سعید حسن زاده در دسته 70 کیلوگرم این رقابت ها با مجموع 187 کیلوگرم پس از ورزشکاران خوزستان و تهران سوم شد.

رقابت ها وزنه برداری کارگران قهرمانی کشور به میزبانی قم برگزار شد .

**********

شکست فوتبالیست های امید شمس آذر در لیگ برتر

نماینده استان در هفته سیزدهم این مسابقات در خانه با یک گل بازی را به نفت اهواز واگذار کرد .

تیم امیدهای شمس آذر با این نتیجه 21 امتیازی باقی ماند و با یک پله سقوط در رده سوم گروه دو لیگ برتر امیدها قرار گرفت .