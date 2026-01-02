به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی بابل از دستگیری سه نفر حفار غیرمجاز در راستای اجرای طرح مبارزه با سوداگران میراث فرهنگی خبر داد.

میثم اکبری گفت: حسب دستور قضایی و در ادامه اقدامات قانونی برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و صیانت از میراث فرهنگی، ضابطان قضایی موفق شدند سه متهم را که طی چند ماه گذشته به‌صورت غیرقانونی اقدام به حفاری می‌کردند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در این عملیات، متهمان به همراه ادوات و ابزار حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و با توجه به اینکه این افراد از اهالی شهرهای همجوار بوده‌اند، برای آنان پرونده قضایی تشکیل و رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: حفظ آثار تاریخی و فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و با متخلفان این حوزه بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.