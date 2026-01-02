رئیس دیوان عدالت اداری گفت: فراوانی بیشترین شکایت ها، در سال گذشته به ترتیب مربوط به اداره کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون ماده صد شهرداری و احراز تخلف در دیوان عدالت بوده است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اعتراض به رای قطعی هیئت تشخیص اداره کار و رفاه اجتماعی و اعلام بدهی بیمه تامین اجتماعی در مرتبه‌های بعدی قرار دارند.