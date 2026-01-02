

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روابط‌عمومی اورژانس بابل اعلام کرد حادثه حریق کرسی در منزل مسکونی در روستای اسبوکلا به مرکز ارتباطات اورژانس بابل گزارش و نیرو‌های امدادی پایگاه‌های احمدچاله‌پی و امین‌آباد بلافاصله به محل اعزام شدند



بر اساس این گزارش یک خانم ۸۰ ساله به‌دلیل شدت سوختگی جان خود را از دست داده بود و یک مرد ۷۵ ساله با ۵۰ درصد سوختگی درجه یک و دو پس از اقدامات اولیه به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.



روابط‌عمومی اورژانس بابل بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی سنتی تأکید دارد