پخش زنده
امروز: -
آتش گرفتن کرسی در منل مسکونی یک خانم را به کام مرگ برد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روابطعمومی اورژانس بابل اعلام کرد حادثه حریق کرسی در منزل مسکونی در روستای اسبوکلا به مرکز ارتباطات اورژانس بابل گزارش و نیروهای امدادی پایگاههای احمدچالهپی و امینآباد بلافاصله به محل اعزام شدند
بر اساس این گزارش یک خانم ۸۰ ساله بهدلیل شدت سوختگی جان خود را از دست داده بود و یک مرد ۷۵ ساله با ۵۰ درصد سوختگی درجه یک و دو پس از اقدامات اولیه به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.
روابطعمومی اورژانس بابل بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی سنتی تأکید دارد