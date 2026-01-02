اخلاص، گذشت، و زیبایی اندیشه در ماندگاری سردار سلیمانی و یارانش بود و استمرار راه آنان تنها با ولایت‌باوری و عبودیت خالصانه معنا می‌یابد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در ویژه‌برنامه‌ی «در حوالی سپیداران؛ شب شعر روایت به خط سلیمانی»، در بیت‌الزهرا (س) کرمان تأکید کرد: اخلاص، گذشت، و زیبایی اندیشه سه عامل مهم در ماندگاری سردار سلیمانی و یارانش بود و استمرار راه آنان تنها با ولایت‌باوری و عبودیت خالصانه معنا می‌یابد.

سردار «حسین معروفی»، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین، در آیین فرهنگی ادبی «در حوالی سپیداران؛ روایت به خط سلیمانی» که در بیت‌الزهرا (س) برگزار شد، با گرامیداشت میلاد امام علی (ع) و یاد و خاطره شهیدان مقاومت، به بیان ویژگی‌های مکتب حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

وی با اشاره به بیش از سه دهه شناخت از شهیدان سلیمانی و جعفری، اظهار داشت:آنچه این سرداران عزیز را ماندگار کرد، زیبایی اندیشه و عمل آنان بود. از اندیشه زیبا، عمل زیبا پدید می‌آید؛ اگر انسان خدا، قرآن و ولایت را زیبا ببیند، عملش نیز نورانی و الهی خواهد شد.

سردار معروفی سپس پنج ویژگی بنیادین در شخصیت سردار سلیمانی را برشمرد که هر یک، پایه‌ای از مجاهدت واقعی در راه خدا به‌شمار می‌رود:. گذشت از گناه؛ طهارت روح و پرهیز از معصیت، اساس استحکام درونی انسان است.گذشت از مال و دنیا؛ سردار سلیمانی با وجود موقعیت جهانی، هیچ‌گاه به دنیا دل نبست و زندگی ساده‌ای داشت.گذشت از عزیزان؛ همان‌گونه که خانواده‌های شهدا با تقدیم فرزندان خود دین را زنده نگه داشتند. گذشت از آبرو در راه دین و ملت؛ او همه توان خویش را برای عزت اسلام و مردم صرف کرد. گذشت از جان؛ که سرانجام او را به قله رفیع شهادت رساند.

سردار معروفی با تأکید بر نظام ولایتی حاکم بر رفتار شهید سلیمانی تصریح کرد: نظام سیاسی حاج قاسم، ولایت‌پذیری بود، نه صرفاً اطاعت از مقام. او در ولایت ذوب شده بود و می‌دانست امامش چه می‌خواهد. سیاست حاج قاسم، نه حزب‌بازی بود و نه جناح‌بندی؛ بلکه دفاع از منافع بزرگ ملت ایران بود.

وی افزود: حاج قاسم چهار ماه قبل از شهادت، مکان همین بیت‌الزهرا (س) را به خط خود موقوفه حضرت زهرا (س) کرد و شرط گذاشت که متولیان آن باید محب امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای باشند