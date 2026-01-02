به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در حاشیه برگزاری مانور تمام عیار ترکیبی زلزله استان خراسان رضوی که امروز، جمعه در کوهشار مشهد در حال برگزاری است، اظهار کرد: مانور امروز یک رزمایش جامع برای شرایط بحرانی احتمالی از جمله وقوع زلزله‌ای با شدت ۶ ریشتر در شهر مشهد است که در آن تمامی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی به‌صورت هماهنگ حضور داشتند.

وی با اشاره به سطح مطلوب هماهنگی میان دستگاه‌ها افزود: این هماهنگی حاصل برنامه‌ریزی‌ها، تمرین‌ها و تعاملات قبلی میان مجموعه‌های مختلف است و نشان می‌دهد که با آمادگی مناسب می‌توان در صورت بروز حادثه در مشهد، استان و حتی در سطح کشور، خدمات مؤثری به شهروندان و هموطنان ارائه داد.

استاندار خراسان رضوی یکی از مهم‌ترین محور‌های این مانور را استفاده به‌موقع و صحیح از تجهیزات و منابع انسانی دانست و تصریح کرد: گاهی امکانات و نیرو‌های انسانی فراوانی در اختیار داریم، اما نبود نظم و هماهنگی می‌تواند مانع انجام صحیح مأموریت‌ها شود، به‌ویژه زمانی که نیرو‌های داوطلب مردمی وارد چرخه مدیریت بحران می‌شوند.

مظفری ادامه داد: در این مانور، هر مجموعه و نیروی امدادی در جایگاه مشخص خود قرار داشت و مردم، امدادگران و نیرو‌های تخصصی هرکدام وظایف تعریف‌شده را به‌درستی انجام دادند که این موضوع نتیجه تجربه و هماهنگی بین‌بخشی است.

وی در پایان تاکید کرد: مهم‌ترین و مؤثرترین ظرفیتی که در مدیریت بحران می‌توان فراهم کرد، هماهنگی میان سیستم‌ها و دستگاه‌های مختلف است؛ موضوعی که مانور امروز به‌خوبی آن را به نمایش گذاشت.