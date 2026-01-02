به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: براساس بخشنامه و دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش و با هدف بهره مندی حداکثری از ایام اعتکاف در ماه رجب و استفاده از این فرصت تربیتی و تاکید بر نقش کلیدی مشارکت فعال و آگاهانه دانش آموزان و فرهنگیان در اجرای برنامه های کیفی این ایام، برگزاری امتحانات داخلی و هماهنگ دانش آموزان در بازه زمانی برگزاری اعتکاف از ۱۴ تا ۱۷ دی ممنوع شده است.

حجت الاسلام سالاری مکی افزود: تاکنون ۹ هزار و ۳۰۹ نفردانش‌آموز خراسان جنوبی در پایگاه اینترنتی اعتکاف برای حضور دراین مراسم معنوی نام نویسی کرده‌اند .