به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نماینده مردم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص دو هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی و استانی برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های آموزشی این شهرستان گفت: سفر اخیر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مهاباد با هدف بررسی میدانی وضعیت فضا‌های آموزشی و شناسایی نیاز‌های فوری مدارس شهرستان انجام شد و این بازدید زمینه تخصیص اعتبارات مذکور را فراهم کرد.

سلام ستوده افزود: طبق مصوبات این سفر، علاوه بر تأمین اعتبار، بر آسفالت‌ریزی ۲۵ هزار متر مربع از محوطه مدارس، بهبود فضای ورزشی و افزایش ایمنی محیط‌های آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

ستوده تصریح کرد: همچنین ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید تجهیزات نوین آموزشی، فناوری‌های هوشمند و به‌روزرسانی امکانات مدارس اختصاص یافته است تا فرآیند یادگیری دانش‌آموزان به شکل مؤثرتری ارتقا یابد.

وی، با اشاره به پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام آموزشی گفت: بسیاری از این پروژه‌ها که به دلیل محدودیت‌های مالی متوقف شده بودند، با پیگیری‌های مستمر دوباره فعال شده و روند اجرایی آنها سرعت گرفته است.

ستوده افزود: این اقدامات شامل بازسازی کلاس‌ها، بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و تجهیز کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌های مدارس می‌شود.

وی اظهارکرد: تکمیل و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی، علاوه بر افزایش کیفیت آموزش، محیطی ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند و نقش مهمی در توانمندسازی نسل آینده شهرستان مهاباد دارد.

در حال حاضر ۱۴۱ کلاس درس در قالب ۲۵ مدرسه در شهرستان مهاباد در حال ساخت است که بخش عمده آن با مشارکت خیران مدرسه‌ساز و اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اجرا می‌شود.