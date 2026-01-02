برگزاری آزمون عملی جامع استانداردهای مهارتی در نیشابور
همزمان با سراسر کشور به صورت متمرکز، آزمون مرحله عملی جامع استانداردهای مهارتی کار و دانش کشور در شهرستان نیشابور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: آزمون مرحله عملی جامع استانداردهای مهارتی کارو دانش با حضور بیش از ۲۵۰ نفر مهارت آموز و به صورت متمرکز، در دو روز درمراکز مهارتی نیشابور برگزار شد و آزمون کتبی نیز هفته آینده به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.
حمیدرضا آتشی افزود: این دوره از برگزاری آزمون در رشتههای گرافیک رایانهای، تذهیب، نگارگری و تصویر سازی، جلوههای ویژه رایانهای، گرافیک، موسیقی، نگار گری، و عکاسی دیجیتال برگزار شد.
وی ادامه داد: در آزمون جامع عملی استانداردهای مهارتی کار و دانش نیشابور هنرجویان هفت مرکز مهارت آموزی تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور شرکت داشتند.