معاون شهردار تهران با همراهی مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و شهردار منطقه ۲۰ تهران، آخرین وضع طرح توسعه جنوبی خط ۶ متروی تهران را بررسی و بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخش ابتدایی جلسه، که مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شهر، مدیرعامل شرکت مجتمع‌های ایستگاهی مترو و مدیران کل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز حضور داشتند گزارشی از آخرین وضع طرح توسعه جنوبی خط ۶ مترو ارائه شد.مسیر ۹.۶ کیلومتری توسعه جنوبی خط ۶ مترو از جمله سه ایستگاه صفاییه، ابن‌بابویه و ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم در در دست احداث است که از طرح های اولویت‌دار شهرداری برای تسهیل تردد شهروندان در جنوب پایتخت محسوب می‌شود.

در ادامه، مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه با اشاره به اهمیت توسعه خطوط مترو به عنوان یکی از پرترددترین شیوه‌های حمل‌ونقل در شهر تهران گفت: پیمانکار طرح، امکان افزایش شیفت‌های کاری و گسترش اقدامات اجرایی در طرح را دارد.

فرزان‌پور ضمن تقدیر از تسهیل‌گری و حمایت‌های از مالی و اقتصاد شهری از طرحهای زیرساختی مترو ادامه داد: توسعه خط ۶ جنوبی مترو مورد تأکید شهردار تهران بوده و ما نیز نسبت به اتمام آن طی ماه‌های آتی متعهد هستیم.

در ادامه معاون شهردار تهران بر اهمیت راه‌اندازی ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم در اسرع وقت به عنوان یکی از موقعیت‌های پرتقاضای شهروندان برای سفر‌های درون شهری تاکید کرد و خواستار سرعت بخشیدن به اقدامات اجرایی بر اساس حداکثر ظرفیت پیمانکار طرح شد.

محمدعلی‌نژاد همچنین نگاه ویژه مدیریت شهری به طرحهای زیرساختی جنوب شهر به ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل را یادآور شد و از پشتیبانی همه جانبه متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح خبر داد.

وی نسبت به تامین برخی تجهیزات به موازات مصالح مورد نیاز پروژه از سوی شرکت سرمایه‌گذاری شهر اطمینان خاطر داد و دغدغه‌مندی پیمانکار، مشاور و مدیران شرکت راه‌آهن شهری تهران، نسبت به خاتمه این طرح کلیدی را شرط موفقیت برشمرد.

در پایان مدیرعامل شرکت مترو از تست گرم بخش جنوبی خط ۶ مترو تا پایان سال جاری و بهره‌برداری از ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس این گزارش، پس از جلسه مدیریت طرح، معاون شهردار تهران از طرح توسعه جنوبی خط ۶ مترو بازدید و گزارش متناظر با اقدامات دریافت کرد.