همزمان با فرارسیدن دهه مقاومت، پایگاه مقاومت بسیج خواهران عفاف ناحیه حضرت امیرالمؤمنین (ع) با برگزاری دیداری صمیمانه، از مادر شهید «غلامعلی افضلی» تجلیل به عمل آورد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، به مناسبت فرارسیدن دهه مقاومت، دیدار و تجلیل از خانواده شهید «غلامعلی افضلی» صورت پذیرفت. این دیدار به همت پایگاه مقاومت بسیج خواهران عفاف، وابسته به ناحیه حضرت امیرالمؤمنین (ع)، برنامه‌ریزی و اجرا شد.

در این مراسم که با هدف ادای احترام به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان برگزار شد، علاوه بر اعضای پایگاه عفاف، امام جماعت مسجد و اعضای هیئت امنای مسجد نیز حضور داشتند.

در این دیدار، با اهدای یادبودی از مادر بزرگوار شهید«غلامعلی افضلی» به پاس صبر و استقامت ایشان تجلیل به عمل آمد