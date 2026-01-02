کشت گندم در ۲۳ هزار هکتار اراضی بهشهر
قرارداد کشت گندم در سطح ۲۳ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان بهشهر منعقد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر جهادکشاورزی بهشهر گفت: در راستای تأمین امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات راهبردی، قرارداد کشت گندم در سطح ۲۳ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان بهشهر منعقد شده است.
سمیه حسنی با بیان اینکه این قرارداد با ۸ هزار کشاورز این شهرستان منعقد شده است، افزود: از این مقدار ۱۱هزار هکتار کشت دیم است که در اراضی بالادست کشت میشود.
او ادامه داد: کشاورزان از ابتدای فصل کشت، با عقد قراردادهای رسمی برای کشت این محصول راهبردی اقدام کردند و پیشبینی میشود تولید گندم در شهرستان افزایش چشمگیری داشته باشد
مدیر جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه شهرستان بهشهر مقام نخست تولید گندم را در استان دارد، گفت: پیش بینی میشود ۷۰هزار تن گندم از گندمزارهای شهرستان دیم و آبی شهرستان برداشت شود
حسنی افزود: کشت گندم، نه تنها در تأمین غذای مردم نقش کلیدی دارد بلکه زمینهساز رشد اقتصادی و تقویت امنیت غذایی در منطقه بهشمار میرود