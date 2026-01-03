پخش زنده
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به ادعای رونویسی سند سلامت زنان از اسناد بینالمللی و واگذاری تولیت تمام ابعاد سلامت زنان به وزارت بهداشت گفت: این گونه فضاسازی منتقدان، نادرست، سوگیرانه و خدشه دار است.
فهیمه فرهمندپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ادعای رونویسی سند سلامت زنان از اسناد بینالمللی، نگاهی نادرست و غیرکارشناسی است.
وی با رد انتقادهای مطرحشده پیرامون «سند ارتقای سلامت زنان»، تاکید کرد: این سند، بهروزآوری بسته سیاستی مصوب سال ۱۳۸۶ است و هیچگونه همراستایی کامل با اسناد بینالمللی ندارد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه عناوین مشترکی بین مصوبات ما با آنچه که در دنیا اتفاق میافتد وجود دارد، گفت: اگر اسناد بینالمللی به آموزش، سلامت یا مشارکت اجتماعی توجه میکنند، آیا ما باید این موارد را تعطیل کنیم؟ این نگاه نادرستی است. ما باید تعاریف، اهداف و سیاستهای خودمان را متناسب با ظرفیتهای بومی، نیازها و چارچوبهای ارزشی کشورمان داشته باشیم.
این مسئول فرهنگی به یکی از مهمترین انتقادها مبنی بر واگذاری تولیت تمام ابعاد سلامت زنان به وزارت بهداشت پاسخ داد و آن را کاملا غلط خواند.
وی تصریح کرد: متولی ابعاد سلامت جسم و روان، نظام سلامت (وزارت بهداشت) است. ابعاد سلامت اجتماعی به نهادهایی مانند وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و وزارت کار و رفاه اجتماعی واگذار شده و ابعاد سلامت معنوی نیز در حیطه تکالیف مرکز مدیریت حوزههای علمیه و سازمان تبلیغات تعریف شده است.
فرهمندپور گفت: این سند مبتنی بر همکاری بینبخشی است، همانطور که در شورای اجتماعی، دستگاههای مختلف برای مقابله با آسیبهای اجتماعی با یکدیگر همکاری میکنند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده از منتقدان خواست قبل از اظهارنظر، نسخه نهایی سند و همچنین مصوبه سال ۱۳۸۶ را مطالعه کنند و گفت: این فضاسازی که سند سلامت زنان، تولیت ابعاد مختلف سلامت زنان را به وزارت بهداشت سپرده، اطلاعرسانی نادرست، سوگیرانه و خدشه دار است.