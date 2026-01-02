به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی افزود: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت گذشته افزایش یافته و در شهر همدان به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید و در سایر نقاط استان نیز این وضعیت را با شدت کمتر شاهد بودیم.

وی اظهار داشت:‌ از امروز سرعت باد به تدریج کاسته خواهد شد و شاهد افزایش ابر در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

وی اضافه کرد: از امشب تا قبل از ظهر فردا شنبه انتظار بارش های پراکنده و خفیف برف را در بخش هایی از نیمه غربی، دامنه الوند و شمال شرق استان را طی ساعاتی می توانیم داشته باشیم.

زاهدی بیان کرد: از روز یکشنبه تا سه شنبه به جهت سکون نسبی هوا، افزایش غلظت آلاینده ها به خصوص شهرهای بزرگتر و مناطق صنعتی و شرایط ناسالم برای گروه های حساس را انتظار خواهیم داشت.

وی افزود: همچنین از روز یکشنبه با استقرار هوای آرام، کاهش دمای صبحگاهی بین هشت تا ۱۰ درجه را پیش بینی می کنیم.

کارشناس هواشناسی همدان یادآور شد: کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ و ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر به ثبت رسیده است.

کارشناس هواشناسی همدان گفت: در این مدت رزن، فامنین و بهار با منفی یک درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و نهاوند و قهاوند با ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین ایستگاه استان گزارش شده است.